В Рязани передумали отменять маршрутки №73 и №33

Депутаты Рязанской городской Думы вместе с чиновниками мэрии обсудили работу пассажирского транспорта и оптимизации действующей маршрутной сети. Уже в начале 2022 года заканчивается срок действия свидетельств на перевозки по ряду маршрутов, и в данный момент обсуждается возможность изменения или отмены некоторых маршрутов.

Изначально рассматривался вопрос об отмене маршруток №33, но сейчас перевозчику предложили альтернативу – изменить путь следования и ехать до остановки «площадь Театральная» без изменений, далее по улицам Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту, Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Голенчинскому шоссе. В обратном направлении - по Голенчинскому шоссе, улицам Баженова, Братиславской, Гагарина, Дзержинского, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина до Театральной, далее без изменений.

Маршрутки №73, которые ранее хотели ликвидировать, сейчас предложили оставить, так как организовано движение автобусов №21 по Северной окружной дороге.

В перспективе возможно появление новых автобусных маршрутов от поселка Мехзавода по Михайловскому шоссе в направлении микрорайона Канищево, а также изменения маршрута №42, который будет заезжать в микрорайон Недостоево, и продление маршрута №62 до Олимпийского городка.

Депутаты предложили также продлить путь троллейбуса №2 до Октябрьского городка, а троллейбусу №12 вернуть прежнюю схему движения до остановки «памятник Полетаеву».

Ни по одному из вышеуказанных вопросов окончательного решения не принято.

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