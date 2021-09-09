Зуб птерозавра из Шацкого района передан в Москву

Динозавры, сухопутные, морские и летающие, жили десятки миллионов лет назад

Зуб птерозавра, который нашли в Шацком районе палеонтологи, увезен в Москву. Он подарен Дарвиновскому музею, где собрана огромная коллекция ископаемых древностей, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на рязанского ученого Сергея Солонина.

Находка у карьера Малый Пролом позволила установить, что около 100 миллионов лет назад в Шацком районе был берег моря, на котором жили летающие ящеры, питавшиеся рыбой. Размах их крыльев достигал 9 метров.

Ранее, в 1980-е годы, в Москву увозили из Рязанского кремля ископаемый скелет мамонта. Однако после протестов общественности его вернули назад.