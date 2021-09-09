Губернатор Николай Любимов: «Все вопросы, которые ставят жители, мы будем решать»

Глава области с жителями скопинского территориального общественного самоуправления

Благоустройство территории ТОС «Военный городок», в которую входят восемь многоквартирных домов, ведется с привлечением средств региональной программы поддержки местных инициатив и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, по нацпроекту были отремонтированы дворовые проезды, установлены урны и скамейки. Детская и спортивная площадки в ТОС были обустроены в рамках проекта, получившего субсидию из областного бюджета по программе поддержки местных инициатив. В частности, установлено необходимое спортивное и игровое оборудование, уличные тренажеры, заменено покрытие дорожек и тротуаров, уложен новый асфальт и безопасное покрытие в детской игровой зоне. Общая стоимость работ по благоустройству составила более 2,7 млн. рублей.

Активисты ТОС «Военный городок» города Скопина рассказали губернатору, что планируют продолжить благоустраивать дворовые территории. В ходе общения Николай Любимов поблагодарил представителей общественности за их активную позицию, участие в важной для людей работе и ответил на вопросы жителей. Они касались, в том числе, системы обращения с ТКО и обязательств регионального оператора по транспортированию отходов, не относящихся к твердым коммунальным, ремонта автодорог местного значения, реализации программы капремонта многоквартирных домов, создания новых рабочих мест в поселениях.

Губернатор отметил, что правительство региона всегда готово поддерживать интересные проекты и инициативы, предложенные самими жителями. По словам губернатора, программа, по которой муниципалитетам предоставляются областные субсидии на реализацию проектов, инициированных гражданами, высоко востребована. «Много хороших и разных проектов уже реализовано, более 560. В этом году – еще 168 проектов. Региональная программа поддержки местных инициатив продолжится, потому что она жизненно важная и помогает сделать то, что хотят люди. Ограничений по повторному участию в конкурсном отборе нет», – сказал Николай Любимов.

Обсуждая с жителями вопрос качества питьевой воды, он добавил, что в настоящее время в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в Военном городке строится станция водоподготовки и реконструируется водопроводная сеть по улицам Красноармейской и Правды. Работы ведутся по графику и должны быть завершены в конце октября текущего года.

«С вводом станции в эксплуатацию качество воды в Военном городке должно значительно улучшиться, – добавил Николай Любимов. – Сейчас выделены дополнительные средства на программу «Чистая вода» и мы постараемся, чтобы Рязанская область в ней участвовала по максимуму». Губернатор подчеркнул, что проблема качества воды остро стоит не только в Скопинском районе, но и в других муниципальных образованиях, ее решением правительство региона будет целенаправленно заниматься в ближайшие годы.

Глава регионального правительства на улице районного центра

Глава региона также сказал, что просьба активистов ТОС о необходимости ремонта автодороги по улице Красноармейская до пересечения с улицей Карла Маркса в Скопине будет учтена в дальнейшем планировании. Николай Любимов поручил руководству администрации города разработать проектно-сметную документацию и в 2022 году при объявлении конкурса минтрансом Рязанской области подать соответствующую заявку.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул: «Всем вопросы, которые ставят перед нами жители, мы будем решать. И эта работа – на особом контроле, потому что мне очень важно, чтобы люди получили реальную помощь, и их вопросы оперативно решались».

Составлено пресс-службой правительства Рязанской области