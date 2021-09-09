После обращения ОНФ наказана организация, обслуживающая мусорный полигон в Тума

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о выявленных нарушениях требований законодательства об отходах производства и потребления, при эксплуатации объекта размещения отходов.

После обращения рязанских активистов Общероссийского народного фронта в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, ведомство сообщило о мерах административной ответственности, которые применены к должностному лицу и организации, ответственным за эксплуатацию объекта размещения отходов около поселка Тума. Летом на местной свалке произошел пожар. Надзорные органы выявили нарушения требований законодательства об отходах производства и потребления.

В августе этого года жители поселка Тума и соседних населенных пунктов Клепиковского района Рязанской области били тревогу по поводу пожара на свалке у села Снохино. Несмотря на то, что возгорание удалось оперативно локализовать, свалка продолжала дымиться. ОНФ направило обращения в надзорные органы с просьбой проверить работу полигона.

Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, данная свалка не является местом захоронения отходов, а выступает в качестве сортировочного пункта, откуда мусор должен перевозиться в другое место. Однако, как рассказали жители на полигон постоянно свозятся отходы, свалка разрастается, а выезжающих с ее территории машин с отсортированным мусором ни разу никто не видел.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о выявленных нарушениях требований законодательства об отходах производства и потребления, при эксплуатации объекта размещения отходов. Вынесены предписания об устранении нарушений, организация и ее руководство привлечено к административной ответственности.

«Безусловно, предписание и штрафы – это важно. Но главное, добиться того, чтобы полигон под Тумой использовался, как это прописано в территориальной схеме по обращению с отходами – только как место их сортировки и временного складирования. Свалка ни в коем случае не должна разрастаться и тем более гореть. Клепиковский район располагается в сердце Мещеры. Это жемчужина региона. Мы просим министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области подключиться к решению этой проблемы – ее необходимо решить раз и навсегда» - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Государственной Думы, Герой России Андрей Красов.