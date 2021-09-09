Поисками мужчины, исчезнувшего в июле под Рязанью, занялся СК.

Следователи СК проводят проверку по факту исчезновения жителя Рыбновского района, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, 27 июля 2021 Мартьянов Б.Н. ушел из своего дома в деревне Ивашково, и до настоящего времени его местоположение не установлено.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые с сединой, глаза зеленые.

Был одет на момент исчезновения: куртка коричневая, свитер светлый, голубая футболка с надписью: «Русское лото», темно-синие джинсы, черные галоши.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Мартьянова, просьба сообщить в Рязанский МСО по телефону: 8 (4912) 37-36-97 или 02 (112).

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