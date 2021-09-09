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Общество9 сентября 2021 13:41

У рязанца изъяли обрез винтовки Мосина 1891 года

Оружие молодой человек нашел в лесу, и оно все еще пригодно для стрельбы
Источник:kp.ru
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У рязанца изъяли обрез винтовки Мосина 1891 года выпуска.

У рязанца изъяли обрез винтовки Мосина 1891 года выпуска.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сараевском районе у 24-летнего жителя села Можары изъяли обрез старинной винтовки системы Мосина, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Попался молодой человек просто. Антикварный вид оружия привлек внимание одного из гостей хозяина винтовки, он рассказал об этом знакомому, тот другому…

Когда информация дошла до оперативников, они осмотрели дом и, действительно, обнаружили винтовку с укороченными стволом и прикладом. Экспертиза установила, что это винтовка Мосина калибра 7,62 мм образца 1891 года, и она пригодна для стрельбы.

«Хранение обрезов нарезного огнестрельного оружия законом запрещено, поэтому винтовку изъяли, а ее хозяина задержали», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина нашел винтовку в лесу во время прогулки, а потом хранил дома «из-за любви к старому оружию».

В настоящее время полицейские выясняют происхождение оружия.

Возбуждено уголовное дело.

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