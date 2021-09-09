Николай Любимов: Новые механизмы инвестиционной активности – актуальнейший вопрос для развития регионов

8 сентября в рамках Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире» состоялась сессия, где рассматривались новые механизмы инвестиционной активности. Ее модератором выступил депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель бюджетного комитета Андрей Макаров

В работе сессии «Новые механизмы стимулирования инвестиционной активности. Агломерации как инструмент динамичного социально-экономического развития регионов» приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горин, представители ряда регионов РФ.

Сегодня общемировая тенденция пространственного развития – городские агломерации как территории опережающего развития. По мнению большинства участников сессии именно они могут стать привлекательными для инвесторов. Для создания и эффективного функционирования агломераций нужны действенные финансовые стимулы.

Чтобы поддержать регионы, на федеральном уровне необходимо создать новый инструмент, способствующий финансированию инфраструктурных проектов. Как было отмечено в ходе работы, такими механизмами могут стать «инфраструктурные облигации», «инфраструктурные бюджетные кредиты», реструктуризация ранее предоставленных бюджетных кредитов с возможностью списания задолженности по ним за счет вложения средств в инфраструктурные проекты.

Итог сессии подвел депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель бюджетного Комитета Андрей Макаров, подчеркнув необходимость создания правовой определенности при формировании городских агломераций как точек экономического роста.

«Предстоит пройти большой путь по правовому регулированию. Бизнес не всегда готов вкладываться, и мы должны взять долю ответственности на себя. Нужна правовая определенность: не только бизнесу, но и регионам, которым надо планировать свою деятельность. Вот это самый главный итог сегодняшнего разговора», - подчеркнул Андрей Макаров.

Комментируя итоги форума, Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил: «Это очень важная тема для Рязанской области и всех субъектов РФ. Новые механизмы инвестиционной активности – актуальнейший вопрос для развития. Регионы должны иметь реальные источники финансирования для создания новых механизмов модернизации производства и строительства инфраструктуры».

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.