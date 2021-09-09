Еще один рязанец попался на совращении школьницы из Екатеринбурга

Проживающий в Рязани 21-летний житель Таджикистана задержан по подозрению в совращении несовершеннолетней.

Проживающий в Рязани 21-летний житель Таджикистана задержан по подозрению в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщают коллеги из КП-Екатеринбург со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В переписке с 13-летней школьницей из столицы Урала молодой человек вел разговоры на интимные темы, высылал фото половых органов. Рязанская полиция, а именно отдел по борьбе с киберпреступностью, помогла вычислить извращенца. Как оказалось, он работает на мебельной фабрике.

«На уроженца Таджикистана завели уголовное дело по второй части статьи 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», - выяснили наши коллеги.

Интересно, что ранее другую 11-летнюю екатеринбурженку убеждал выслать свои интимные фото тоже житель Рязани - 32-летний администратор пивного бара.

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