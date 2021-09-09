Более 30 человек нарушили правила охоты в Рязанской области

С начала летне-осеннего сезона охоты (с 21 августа) в Рязанской области более 30 человек привлекли к ответственности за несоблюдение правил охоты, сообщает региональное управление Росгвардии.

Росгвардейцы вместе с представителями минприроды и полицией провели рейды по охотничьим угодьям и привлекли 31 человека за нарушения правил охоты, хранения и перевозки оружия. Больше всего человек попались на том, что нарушили сроки регистрации или перерегистрации и сроков постановки его на учет. Четыре единицы огнестрельного оружия были в итоге изъяты.

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