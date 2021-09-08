Школы Рязани могут отказаться от проведения уроков 18 сентября

Рязанское министерство образования рекомендовало школам отказаться от уроков 18 сентября. Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне дня выборов в Госдуму, 18 сентября, в школах, где расположатся избирательные участки, занятия могут быть отменены. Такие рекомендации директорам учебных заведений дало министерство образования Рязанской области.

Школам, которые работают и в субботу, 18 сентября рекомендовано проводить внеклассные, внешкольные мероприятия в соответствии с локальными нормативными актами учебного заведения. С форматом проведения занятий определятся сами школы.

«Дополнительные выходные дни 17-18 сентября 2021 года для обучающихся не предусмотрены», - говорится в сообщении министерства образования.

Выборы в Государственную Думу России состоятся 19 сентября.

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