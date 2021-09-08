Около 100 тысяч субъектов малого бизнеса в стране коснется мораторий на плановые проверки

Об этом 8 сентября на Московском финансовом форуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Модератором пленарного заседания «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире» выступил депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В работе принимают участие: председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, руководители ряда федеральных министерств и ведомств, представители регионов, финансисты, эксперты.

Участников форума приветствовал премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, он отметил, что государство активно помогает бизнесу справляться с негативным влиянием коронавируса. Так, ведется поддержка различных отраслей, малых и системообразующих предприятий, принимаются меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, снижается административная нагрузка через ограничение числа проверок бизнеса. В результате поступление доходов в бюджет к концу августа на 31,9% превысило аналогичный показатель прошлого года. Объем ВВП достиг допандемического уровня, в первом полугодии его рост составил 4,8%. Рост инвестиций в основной капитал достиг 7,3%.

«Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год. Именно вы, Андрей Михайлович (Макаров), задавали вопрос президенту на эту тему, и глава государства эту идею поддержал. Сейчас мы готовим постановление правительства. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса», – сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение депутата Госдумы РФ от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова о введении моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. С такой инициативой парламентарий выступил 22 августа на встрече главы государства с рядом депутатов законодательного собрания страны. Андрей Макаров обратил внимание на сложное положение малого бизнеса, пострадавшего во время пандемии COVID-19. Президент РФ поддержал идею моратория и пообещал поставить этот вопрос перед правительством РФ.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул большое значение продления моратория на проверки, что станет дополнительной мерой поддержки малого бизнеса:

«Для региона очень важно, что инициатива депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова получила поддержку президента РФ, одобрена федеральным правительством и в скором времени вступит в силу. Это позволит нашим предпринимателям ускорить восстановление, восполнить ущерб, нанесенный пандемией, что положительно скажется на социально-экономическом развитии региона в целом».

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.