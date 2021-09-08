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Общество8 сентября 2021 15:40

В четверг в Рязанской области потеплеет до +22

Дожди пройдут лишь местами, и то незначительные
Источник:kp.ru
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Долгожданное по-настоящему ощутимое потепление придет в Рязанскую область 9 сентября. В ночь на четверг температуру прогнозируют в пределах +7…+12 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22.

На небе – переменная облачность, а это значит, что солнца будет много, однако местами по региону все-таки пройдет небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Как сообщает портал Метеовести, погоду в Европейской России определяет североатлантический циклон, который «раскрутился» от бывшего тропического урагана «Ида».