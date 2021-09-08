В четверг в Рязанской области потеплеет до +22

Долгожданное по-настоящему ощутимое потепление придет в Рязанскую область 9 сентября. В ночь на четверг температуру прогнозируют в пределах +7…+12 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22.

На небе – переменная облачность, а это значит, что солнца будет много, однако местами по региону все-таки пройдет небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Как сообщает портал Метеовести, погоду в Европейской России определяет североатлантический циклон, который «раскрутился» от бывшего тропического урагана «Ида».