Губернатор Любимов о гибели министра МЧС: Он погиб как герой.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева.

«Сегодня пришло трагическое известие. Во время учений в Норильске погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Это большая утрата для всего личного состава МЧС. Евгений Николаевич всю жизнь служил Родине, занимая ответственные посты на государственной службе. Он погиб как настоящий герой, не раздумывая бросившись на помощь человеку. Соболезнования родным и близким, коллегам. Светлая память», - написал Любимов.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске в возрасте 55 лет (читать подробнее).

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