Рязанские врачи запатентовали продвинутый способ лечения печени и селезенки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врачи рязанской больницы скорой медицинской помощи запатентовали инновационный способ лечения кист печени и селезенки. Об этом сообщается на официальной странице медицинского учреждения в соцсети. Указанный способ лечения позволит оперировать пациентов лапароскопическим доступом, то есть, безопасным методом.
«Это достижение создаст более комфортные и прогнозируемые условия и для врачей-хирургов», - говорится в сообщении.
Авторы инновационного способа - хирург БСМП, доцент кафедры урологии Владислав Иванов и аспирант кафедры урологии Иван Копытин.
По словам специалистов, важными преимуществами данного способа являются сокращенный срок лечения и отсутствие необходимости в длительной реабилитации.
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