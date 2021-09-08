Рязанские врачи запатентовали продвинутый способ лечения печени и селезенки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи рязанской больницы скорой медицинской помощи запатентовали инновационный способ лечения кист печени и селезенки. Об этом сообщается на официальной странице медицинского учреждения в соцсети. Указанный способ лечения позволит оперировать пациентов лапароскопическим доступом, то есть, безопасным методом.

«Это достижение создаст более комфортные и прогнозируемые условия и для врачей-хирургов», - говорится в сообщении.

Авторы инновационного способа - хирург БСМП, доцент кафедры урологии Владислав Иванов и аспирант кафедры урологии Иван Копытин.

По словам специалистов, важными преимуществами данного способа являются сокращенный срок лечения и отсутствие необходимости в длительной реабилитации.

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