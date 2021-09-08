Владельца бутика, куда не пустили паралимпискую чемпионку, оштрафовали

Роспотребнадзор оштрафовал владельца бутика, куда не пустили паралимпийскую чемпионку Светлану Коновалову. Скандал произошел в июле в рязанском ТРЦ «Премьер». Работница бутика заявила: «На колясках к нам нельзя!», после чего ее попросили объясниться.

«Продавец ответила, что у них узкие проходы, и что по технике пожарной безопасности передвигаться так не положено, а потом еще добавила, что одежда у них только от 48 размера. Моему возмущению не было предела, ширина моей коляски всего 45 см», - рассказала Светлана Коновалов и призналась, что не сразу отошла от шока.

Как отметили в Роспотребнадзоре, законом не допускается дискриминация по признаку инвалидности. В итоге против индивидуального предпринимателя, влипшего в эту неприятную историю, возбудили дело по ч.5 ст 14.8 КоАП РФ за отказ потребителю в доступе к товарам. Постановлением, которое уже вступило в силу, назначен штраф – 30 тысяч рублей.

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