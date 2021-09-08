За рулем задержали рязанку в сильнейшем опьянении

В городе Кораблино (Рязанская область) полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21140. За рулем сидела местная жительница 35 лет, как пишет полиция, с «характерными признаками алкогольного опьянения».

«Водителю было предложено пройти освидетельствование, по результатам которого у нее обнаружено 1,600 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Если результат приведен верно, а прибор не соврал, то содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,6 мг/л соответствует той степени опьянения, которая может угрожать комой и даже смертью.

Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвое вождение карается штрафом 30 тыс. рублей и лишением прав на срок до двух лет, а повторный проступок – это уже уголовная ответственность.

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