Военным и сотрудникам правоохранительных органов начали переводить единовременную выплату

С 6 сентября по поручению главы государства начались единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами. Он отметил, что размер выплаты для всех одинаковый — 15 тысяч рублей, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде партия «Единая Россия».

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев отметил, что одинаковая выплата — это социально оправдано и справедливо. В большей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше, а денежное довольствие ниже.

Отметим, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при начислении мер социальной поддержки.

«Показателем восстановления экономики и уровня поддержки людей являются единовременные соцвыплаты из дополнительных доходов бюджета, – убежден депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель комитета по бюджетам и налогам, член фракции «Единой России» Андрей Макаров. – Общая сумма выплат превысит 500 млрд рублей. Механизм, посредством которого они будут произведены, уже разработан».

Председатель совета Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», член штаба общественной поддержки Александр Костров отметил, что единовременные выплаты – это важная поддержка. Самое главное, по его словам, что не нужно никуда ходить, чтобы дополнительно оформить пособие.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 1 экз. Дата изготовления 07.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».