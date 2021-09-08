В Рязани скончался председатель ТОС «Новопавловский плюс» Анатолий Заикин.

7 сентября после продолжительной болезни не стало бессменного председателя территориально-общественного управления (ТОС) «Новопавловский плюс» Анатолий Сергеевич Заикин.

Анатолий Заикин родился в семье железнодорожника, и всю жизнь прожил в районе, которому посветил значительную часть своей жизни. После окончания школы №34 пошел железнодорожный техникум, а потом работал на железной дороге.

После выхода на пенсию занялся общественной деятельностью, стал председателем ТОС «Новопавловский плюс»

«Светлая память об этом замечательном, честном человеке и истинном подвижнике навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег», - говорится в сообщении ТОС Рязанской области.

Прощание с Анатолием Заикиным состоится 9 сентября в 13:00 перед его домом по адресу: Рязань, 1-й Новопавловский проезд, 4.

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