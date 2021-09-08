Скончался ветеран Великой Отечественной войны, профессор Анатолий Бель. Фото: администрация Рязани.

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Бель Анатолий Иванович. Совет ветеранов Октябрьского района скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Бель Анатолий Иванович родился 26 октября 1926 года в Одессе. В ноябре 1943 года призвался Шацким РВК. Не успев закончить 10 классов, попал сначала в запасной полк, а уже оттуда в военно-морскую школу. Позже служил инструктором-радистом в Дунайской военной флотилии.

В 1950 году Анатолий Бель поступил в только что открывшийся рязанский сельхозинститут. После окончания учебы остался работать в институте, проработал 47 лет - прошел путь от студента до профессора на факультете механизации.

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