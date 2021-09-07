Без музыки и группы поддержки – ХК «Рязань» почтил память ярославского «Локомотива»

Память о той команде живет в наших сердцах...

7 сентября хоккейный клуб «Рязань» провел вторую игру регулярного чемпионата ВХЛ. «Горожане» на своем льду принимали ЦСК ВВС из Самары. Завтра на нашем сайте вы сможете прочитать большую статью об этой интереснейшей встрече, закончившейся победой хозяев в овертайме.

Сегодня же скажем, что игра прошла без традиционных развлекательных атрибутов хоккея – без музыки и зажигательных танцев девчонок из группы поддержки. Ровно 10 лет назад в полном составе в авиакатастрофе погибла команда ярославского клуба «Локомотив».

Встреча в Рязани началась с минуты молчания, а еще до игры рязанские болельщики организовали небольшой мемориал у стен ледового дворца. Цветы и огонь, как символы живущих в сердцах болельщиках ярославских ребят.

Но жизнь продолжается! На фото капитан "горожан" Владимир Карпов.

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