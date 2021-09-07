Взятка в шоколадке – в Сасове вынесли приговор «по сладком делу»

В Сасовском районе Рязанской области местного жителя признали виновным в покушении на дачу взятки. Дело рассматривал мировой судья, поскольку сумма взятки не превышала 10 000 рублей.

Подсудимый являлся индивидуальным предпринимателем. В ходе проверки его работы были выявлены нарушения. Чтобы решение о наказании и размере наказания было более гуманным, горе-бизнесмен и попытался дать взятку сотруднику прокуратуры.

Предприниматель передал должностному лицу шоколадку, а затем в SMS-сообщении сообщил, что «сладкий подарок с начинкой». Открыв шоколадку, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ней деньги.

Предприниматель признан виновным, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 35 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.