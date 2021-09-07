Анатолий Бороненков: Повышение качества жизни людей остается в числе первоочередных задач «Единой России»

«Повышение уровня доходов и качества жизни людей остаются в числе первоочередных задач партии «Единая Россия». Я считаю недопустимым откладывать их решение «на потом», – заявил кандидат в депутаты Государственной Думы от Рязанской области Анатолий Бороненков. По его мнению, борьба с бедностью – одна из главных социально-экономических инициатив партии. Эта идея поддержана и президентом России Владимиром Путиным. Она прозвучала и в послании к Федеральному Собранию, и на ХХ съезде партии. А главное – приобрела формат поручения, что дает гарантию ее реализации».

Анатолий Бороненков рассказал о беспрецедентных решениях по поддержке граждан, которые были приняты по инициативе «Единой России» с 2016 по 2021 годы:

- увеличен материнский капитал и суммы выплат при рождении первого ребенка. С 2021 года увеличен и региональный материнский капитал. Его уже получили более 7000 рязанских семей;

- более 800 многодетных семей в нашем регионе получили субсидии в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки;

- увеличены ежемесячные пособия для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. В Рязанской области этой мерой поддержки смогут воспользоваться 25 тысяч семей;

- больничный на ребенка до 7 лет оплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от трудового стажа;

- учащиеся начальной школы получают бесплатное горячее питание. В Рязанской области это 47 тысяч детей;

- классным руководителям в школах ежемесячно из федерального бюджета выплачивается 5 тысяч рублей. С сентября 2020 года более 5000 педагогов в регионе уже получают эту доплату. А с 1 сентября 2021 года по 5 тысяч рублей будут получать и кураторы групп в колледжах;

- все категории пенсионеров до конца 2021 года получат по 10 тысяч рублей, военнослужащие – по 15 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, общая сумма выплат превысит 500 млрд рублей;

- по поручению Владимира Путина для подготовки детей к школе введена выплата единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

Помимо этого, в условиях пандемии «Единая Россия» совместно с правительством РФ и под руководством президента работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса. Одним из шагов стало принятие закона о дистанционной работе – он помог защитить права людей, которые перешли на вынужденную «удаленку».

«Предложенные меры «Единой Россией» позволят сделать серьезный шаг для борьбы с бедностью и повысить качество жизни людей, а это — главная цель нашей работы. Вместе мы обязательно этого добьемся!», – заявил Анатолий Бороненков.

19 сентября каждый из нас будет решать, за кого отдать свой голос. Лучший ориентир и главный критерий – конкретные дела и весомый результат. Именно так работает «Единая Россия». Поддержите курс на развитие. Голосуйте за № 5, за «Единую Россию».

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 1 экз. Дата изготовления 07.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»