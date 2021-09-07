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Экономика7 сентября 2021 13:27

«Магнит» отверг обвинения рязанского УФАС в завышении цен на овощи

Как и в случае с «Пятерочкой», представители сети заявили об отрицательных наценках
Антон КОНОВАЛОВ
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«Магнит» отреагировал на заявление УФАС по Рязанской области об установлении в магазинах сети монопольно высоких цен на овощи «борщевого набора».

«Магнит» отреагировал на заявление УФАС по Рязанской области об установлении в магазинах сети монопольно высоких цен на овощи «борщевого набора».

«Магнит» отреагировал на заявление УФАС по Рязанской области об установлении в магазинах сети монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. Ранее в отношении АО «Тандер» (юрлицо «Магнита») и ООО «Агроторг» («Пятерочка») возбудили дело по статье 14.31 КоАП РФ. По итогам проверки утверждалось, что ритейлеры делали наценку свыше 50 %, а в ряде случаев наценка превышала 100 %.

«Средние наценки "Магнита" в Рязанской области на лук и капусту в августе были отрицательными, на молодой картофель и морковь - 5% и 17% соответственно», - цитирует представителя сети ТАСС.

Ритейлер утверждает, что фактическая доходность по указанным категориям товаров у «Магнита» отрицательная.

При этом в компании отметили, что не получали уведомление о возбуждении дела, и заявили о готовности предоставить любую дополнительную информацию.