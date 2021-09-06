Рязанское УФАС обвинило «Пятерочку» и «Магнит» в завышении цен на овощи

В X5 Group (один из брендов - "Пятерочка") подозрения ФАС назвали «не отражающими реальную ценовую ситуацию». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязанской области местное управление ФАС возбудило антимонопольное дело против торговых сетей «Магнит» (АО «Тандер») и «Пятерочка» (ООО «Агроторг»). Ведомство усмотрело «признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь».

Насколько обоснованно повышение цен на социально значимое продовольствие, антимонопольщики оценивали в августе 2021 года.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что реализуя летом 2021 года товары плодовоовощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), «Магнит» и «Пятёрочка» устанавливали существенную наценку к ценам закупки – свыше 50 %. В ряде случаев наценка превышала 100 %», - сообщили в Рязанском УФАС.

Компании могут понести ответственность по статье 14.31 КоАП РФ.

На ситуацию уже отреагировали в X5 Group, где подозрения ФАС назвали «не отражающими реальную ценовую ситуацию».

«В течение лета наценка на овощи постоянно менялась в зависимости от цены закупки и объема поставок, значительную часть лета наценка на картофель и морковь была отрицательной», - отметили в пресс-службе компании.

Представители X5 утверждают, что средняя наценка в рязанских «Пятерочках» на репчатый лук составляла 14%, на белокочанную капусту — 4%, а на картофель и морковь— минус 4% и минус 14% соответственно.

Кроме того, в X5 Group заявили, что готовы предоставить всю необходимую информацию для проверки и «заинтересованы в конструктивном диалоге» с ФАС.

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