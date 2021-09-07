Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 сентября 2021 11:34

Стало известно, кого включили в список жертв COVID-19 в Рязанской области 7 сентября

Региональный минздрав подтвердил смерть еще шести человек
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

7 сентября, во вторник, в список жертв COVID-19 в Рязанской области включили еще шесть человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших.

Это четыре женщины – в возрасте 63-х, 70-ти, 73-х и 83-х лет, а также 69-летний и 72-летний мужчины. Все они скончались в июне. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 988 человек.