На Зубковой у АЗС внедорожник Mitsubishi Pajero сбил 28-летнего рязанца.

Вечером 6 сентября у АЗС на улице Зубковой произошло ДТП, сообщает региональное УМВД. По предварительным данным, 46-летний рязанец за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero сбил 28-летнего пешехода.

В результате дорожного происшествия мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.

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