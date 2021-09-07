Жилье для детей-сирот администрация Рязани закупила в Дягилеве и в районе Керамзавода.
Мэр Рязани Елена Сорокина продолжает осматривать квартиры, которые купили для детей сирот. 6 сентября глава администрации побывала в домах на улицах Белякова, Забайкальской и Керамзавода.
Мэр Елена Сорокина осталась довольна квартирами для сирот на окраине Рязани.
«Квартира на улице Белякова находится в районе с развитой инфраструктурой – недалеко стадион «Сокол», детские учебные заведения, — описывает жилье для сирот пресс-служба мэрии. — В помещении отремонтировали пол, стены, потолок. Елена Сорокина отметила ответственное отношение подрядчика к работе на объекте».
Квартира на улице Белякова находится в районе с развитой инфраструктурой.
Осталась довольна глава администрации Рязани и другими квартирами – на улице Забайкальской все отремонтировали, установили новую газовую плиту и колонку. На улице Керамзавода тоже все прошло без сучка - полы, стены и потолок рабочие отремонтировали качественно, установили новую сантехнику и плиту.
Замечаний к ремонту в квартирах у Елены Сорокиной не возникло.
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