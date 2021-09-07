Лучшее предложение достанется первым: в Рязани стартовали продажи квартир от 800 000 рублей

stroy-proms.ru

Сегодня ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС» открыла продажу квартир в новом доме в ЖК Окские просторы.

Новый семиэтажный дом рассчитан всего на 200 квартир. Клиентам доступны планировки классического и евроформата: уютные и компактные студии, эргономичные смарт-планировки, классические двухкомнатные квартиры. В большинстве квартир предусмотрены кухни-гостиные, отдельные гардеробные, а также просторные лоджии.

Все квартиры в новом доме будут выполнены в трех вариантах отделки: стандартный вариант с предчистовой отделкой для всех квартир, квартиры с чистовой топ-отделкой и квартиры «все включено» с топ-отделкой и мебелью.

— Это дает бесспорное преимущество для покупателей, стоимость ремонта и меблировки можно включить в ипотеку. Цены на отделочные материалы и мебель постоянно растут, но у нас есть возможность их «заморозить» на период строительства. Думаем, сейчас многие бы были рады обставить свою квартиру по ценам, например, 2018 года, — пояснили представители компании. К тому же, включая ремонт и мебель в ипотеку, вы значительно экономите и на процентах – стандартные ипотечные ставки сейчас на уровне 6%, когда ставки на потребительские кредиты выше почти в два раза.

stroy-proms.ru

«Окские просторы» — один из крупнейших и перспективных жилых комплексов в Дашково-Песочне. На сегодняшний день в комплексе построены 4 дома из 11 запланированных. 3 дома полностью заселены. Помимо жилых зданий, в ЖК запроектированы детский сад, ясли и школа. Рядом с комплексом находятся уже действующие школы и сады.

Квартиры в ЖК «Окские просторы» пользуются повышенным спросом у рязанцев. Напомним, это уже второй дом в комплексе, продажи которого стартуют в 2021 году. Продажи 4 дома были открыты только в марте этого года, а уже сейчас куплено около 70% квартир.

Подробнее о том, как купить квартиру по самой выгодной цене по телефону +7(4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте stroy-proms.ru.

stroy-proms.ru

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