В восьми районах Рязанской области 7 сентября отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
7 сентября в восьми районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сапожковский район:
- деревня Александро-Прасковинка — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Нармушадь, село Муратово — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Аристово, село Музалево, деревня Городецкое, деревня Лысцево — с 09:00 до 17:00.
Ухоловский район:
- село Кензино, деревня Колобовка, деревня Ляпуновка, поселок Марцинане, поселок Ухолово, село Чуриловка — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Старостеклянное — с 09:00 до 15:00.
Михайловский район:
- деревня Слободка — с 09:30 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Амлешовские Выселки, село Воскресенье, деревня Гаврино, деревня Мамасево, деревня Ново-Аносово, деревня Ново-Савино, деревня Часлово, деревня Акулово, деревня Дмитриево, деревня Колесниково, село Малахово, поселок Октябрь, деревня Ветчаны, деревня Иванково, деревня Култуки, деревня Сергеевка, деревня Немятово, деревня Норино, деревня Уречное — с 10:00 до 15:00;
- деревня Андроново, деревня Борисково — с 10:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Большое Коровино, село Лялино, деревня Малое Коровино — с 11:00 до 16:00;
- поселок совхоза «Смена» — с 11:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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