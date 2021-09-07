В восьми районах Рязанской области 7 сентября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

7 сентября в восьми районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сапожковский район:

- деревня Александро-Прасковинка — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Нармушадь, село Муратово — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Аристово, село Музалево, деревня Городецкое, деревня Лысцево — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Кензино, деревня Колобовка, деревня Ляпуновка, поселок Марцинане, поселок Ухолово, село Чуриловка — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Старостеклянное — с 09:00 до 15:00.

Михайловский район:

- деревня Слободка — с 09:30 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Амлешовские Выселки, село Воскресенье, деревня Гаврино, деревня Мамасево, деревня Ново-Аносово, деревня Ново-Савино, деревня Часлово, деревня Акулово, деревня Дмитриево, деревня Колесниково, село Малахово, поселок Октябрь, деревня Ветчаны, деревня Иванково, деревня Култуки, деревня Сергеевка, деревня Немятово, деревня Норино, деревня Уречное — с 10:00 до 15:00;

- деревня Андроново, деревня Борисково — с 10:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Большое Коровино, село Лялино, деревня Малое Коровино — с 11:00 до 16:00;

- поселок совхоза «Смена» — с 11:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!