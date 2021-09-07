Студент сломал позвоночник, нырнув под Рязанью в мелкий пруд

Под Рязанью 20-летний студент РГУ сломал позвоночник во время ныряния в водоем. О происшествии сообщили на страничке школы №58, где учился молодой человек.

«Станислав Ташкинов нырнул вниз головой в мелкий пруд на территории базы отдыха «ФаZOOнда» в селе Поляны. Последствия: компрессионные переломы C5-С6 позвонков с повреждением спинного мозга. Контузия С7 позвонка. Контузия спинного мозга с наличием крови в позвоночном канале на уровне С3-Thl позвонков и другие повреждения», - говорится в сообщении.

В настоящее время студенту необходима реабилитация, а также специализированная кровать и противопролежневая система (подробнее).

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