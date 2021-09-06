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Политика6 сентября 2021 18:51

Продолжается реконструкция Верхнего городского парка

В середине сентября благоустройство должно быть завершено
Источник:kp.ru
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Как отметили депутаты, особое внимание уделяется контролю качества работ. Фото пресс-службы РГД.

Как отметили депутаты, особое внимание уделяется контролю качества работ. Фото пресс-службы РГД.

6 сентября ход работ в парке проконтролировали заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, депутаты Рязанской городской Думы Александр Чайка, Александр Сидоров, Елена Волкова, а также представители администрации города, подрядчика и общественности. Напомним, сейчас в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» завершается третья очередь благоустройства.

В настоящий момент продолжается монтаж решеток ограждения, благоустройство территории, укладка грунта под посадку зеленых насаждений. В ближайшее время начнется монтаж наверший на столбах.

Сроки окончания работ, озвученные ранее, остаются неизменными. В середине сентября благоустройство парка должно быть завершено. Подрядчик столкнулся с объективными трудностями, связанными с удорожанием стройматериалов. Как отметили депутаты, особое внимание уделяется контролю качества работ.

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