Продолжается реконструкция Верхнего городского парка

Как отметили депутаты, особое внимание уделяется контролю качества работ. Фото пресс-службы РГД.

6 сентября ход работ в парке проконтролировали заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, депутаты Рязанской городской Думы Александр Чайка, Александр Сидоров, Елена Волкова, а также представители администрации города, подрядчика и общественности. Напомним, сейчас в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» завершается третья очередь благоустройства.

В настоящий момент продолжается монтаж решеток ограждения, благоустройство территории, укладка грунта под посадку зеленых насаждений. В ближайшее время начнется монтаж наверший на столбах.

Сроки окончания работ, озвученные ранее, остаются неизменными. В середине сентября благоустройство парка должно быть завершено. Подрядчик столкнулся с объективными трудностями, связанными с удорожанием стройматериалов. Как отметили депутаты, особое внимание уделяется контролю качества работ.

На правах рекламы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!