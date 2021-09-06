Сервис одного окна по-рязански: пациенты обращаются в регистратуру через уличное окно. Фото: Подслушано в Рязани.
В Рязани сфотографировали необычное обслуживание пациентов, пришедших в поликлинику. Снимок выложил в паблике «Подслушано в Рязани» анонимный подписчик.
«Я думал, что повидал многое. Но поликлиника №4 рвет все шаблоны. Регистратура в окне на улице, друзья», - говорится в сообщении.
В комментариях анониму ответили, что в медучреждении идет ремонт, но врачи продолжают принимать пациентов. И не на улице: «В поликлинике идет ремонт. При этом она продолжает прием пациентов. Ваши предложения, господа зубоскалы?»
То ли в шутку, то ли всерьез такое решение администрации поликлиники некоторые рязанцы восприняли с воодушевлением: «Не зима же пока. Вообще до холодов можно было бы во всех поликлиниках так сделать».
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