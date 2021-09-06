Последние заморозки перед потеплением ждут Рязанскую область

Заморозки в ночь на вторник, 7 сентября, в Рязанской области станут последними перед потеплением. Так как сохраняется влияние североатлантического циклона, температура вновь ожидается в пределах 0…+5, но местами она может опуститься и до -2.

Днем вторника теплее, чем в выходные и понедельник, но все еще заметно прохладнее климатической нормы: +11…+16. В дальнейшем воздух будет прогреваться лучше, и уже в среду температура по области может достигать +20.

Осадков во вторник не предвидится. Ветер прогнозируют западный, скоростью 5-10 м/с.

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