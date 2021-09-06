Танцевальный фестиваль «Черный кот» состоится в последние выходные сентября во Дворце молодежи. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Нам наконец-то разрешили провести сокращенный вариант фестиваля, а именно: в два дня, без иногородних гостей и при заполнении зрительного зала на 50%», - говорится в сообщении.

Кубок фестиваля танца «Черный кот» - 2020-2021 пройдет 25 сентября.

Полуфиналы в номинациях:

- Фолк;

- Рок-н-ролл;

- Слоу;

- Клуб;

- Фристайл.

Начало в 14:00.

26 сентября в первом отделении пройдут финалы в каждой номинациях, а во втором отделении гостей ждет концерт, состоящий из лучших работ лауреатов прошлых лет и повторного представления победной программы, новых постановок обладателя Гран-При фестиваля «Черный кот - 2019 ансамбля танца «Рязань».

После концерта состоится награждение лучших.

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