Какая неожиданность! В «Технониколь» прокомментировали итоги проверки завода в Рязани

Корпорация «Технониколь» отреагировала на заявление руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой об итогах проверки рязанского «Завода ТЕХНО». Среди многочисленных нарушений значились «превышения выбросов, недостоверные данные, нарушение правил эксплуатации, неготовность к неблагоприятным метеоусловиям».

«Готовы направить в суд материалы для приостановки деятельности компании», - писала Радионова.

В свою очередь, представитель «Технониколь» Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция», утверждает, что результаты проверки Росприроднадзора стали для завода неожиданностью.

«Региональные подразделения Росприроднадзора также неоднократно проводили проверки качества атмосферного воздуха на нашем заводе. По результатам всех этих исследований превышения приоритетных веществ в зоне влияния предприятия не обнаруживалось. Это подтверждено актами контролирующих органов», - цитирует Ткачева пресс-служба корпорации.

В «Технониколь» снова открестились от выбросов сероводорода. Мол, при производстве каменной ваты он не образуется. Тем не менее, предприятие объявило о начале «внутреннего расследование причин случившегося и собственных проверок работы очистного оборудования».

В корпорации заверили, что завод приступил к разработке плана мероприятий по устранению выявленных Росприроднадзором недостатков и нового плана мероприятий по сокращению и контролю выбросов в атмосферный воздух. Также в комментарии говорится о намерении привлечь для мониторинга выбросов и дополнительной экспертизы пылегазоочистных установок независимую аккредитованную лабораторию.

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