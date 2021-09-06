Пассажирский поезд насмерть сбил под Рязанью 39-летнего инвалида. Фото: администрация Рязанского района.

Около полудня 4 сентября в Рязанском районе у деревни Шевцово, на станции «Шевцово» произошла трагедия. По данным властей Рязанского района, проходящий пассажирский поезд «Липецк – Москва» сбил местного жителя.

В результате происшествия 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Известно, что свидетелей случившегося не было, поэтому установить, что именно произошло, очень трудно.

«Погибший был инвалидом детства. Обстоятельства трагедии уточняются», - говорится в сообщении.

Следственный отдел на транспорте проводит проверку по факту обнаружения трупа.

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