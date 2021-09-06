Ночью на Первомайском проспекте «Нива» на скорости сбила пешехода.

В ночь на 3 сентября недалеко от дома №76 по Первомайскому проспекту (рядом со сквером Чумаковой) произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 51-летний рязанец за рулем автомобиля «Нива» на скорости сбил 53-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате дорожного происшествия пешехода с полученными травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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