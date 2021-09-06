Видео о заброшенной рязанской деревне Павловка появилось в сети

На YouTube появилось видео из заброшенной деревни в Рязанской области.

На YouTube-канале "Заброшенный мир" появилось видео из заброшенной деревни в Рязанской области. Судя по рассказам автора, речь в ролике идет о Павловке Шиловского района, расположенной возле трассы «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород».

Смотреть видеосюжет Брошено навсегда! Заброшенная деревня Рязанской области

Князь Василий Сергеевич Голицын, основал деревню в 1835 году как выселки крепостных, чтобы создать наследство своему сыну Павлу Васильевичу. К 1891 году насчитывалось более 40 дворов. Жители Павловки вместе с крестьянами из деревни Сергеевка и села Наследничье в январе 1918 года разорили и сожгли имение Голицыных в селе Аделино.

В видео отмечается, что сейчас в деревне никто не живет, и лишь изредка в пару домов приезжают дачники. Автор видео побывал в нескольких пустующих домах, запечатлел следы мародерства, заросшие улицы, таксофон (уже не работающий) и единственную кирпичную постройку – по-видимому, хозяйственную.

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