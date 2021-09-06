Касимовскую аптеку уличили в неправильном хранении инсулина

Касимовские прокуроры отработали анонимную жалобу и проверили должностных лиц ООО «Коммерческий центр», сообщает пресс-служба ведомства.

Во время осмотра одной из аптек представители надзорного органа выявили, что провизоры не соблюдали температуру хранения лекарств для розничной продажи, а также инсулина.

Известно, что три термометра для контроля температурного режима хранения лекарств, в том числе – инсулина для больных сахарным диабетом, не прошли поверку. В связи с этим установить точную температуру внутри холодильника невозможно, что может привести к уменьшению сроков годности лекарств.

В адрес руководителя ООО «Коммерческий центр» внесено представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, ООО нарушило лицензионные требования, предъявляемые к фармацевтической деятельности – возбуждено дело об административном правонарушении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!