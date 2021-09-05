В Рязанской области вновь прогнозируют ночные заморозки

Рязанский гидрометеоцентр вновь прогнозирует ночные заморозки. 6 сентября начнется с аномальной для начала месяца температуры 0…+5, местами до -2. Причиной тому волна холодного воздуха из Арктики, накрывшая европейскую часть России в первые дни осени.

Днем воздух прогреется до +9…+14, но это все равно гораздо ниже климатической нормы.

Осадков в понедельник не ожидается. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. На небе переменная облачность.

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