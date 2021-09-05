Еще восемь смертей в Рязанской области отнесли на счет коронавируса

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 107 случаев коронавирусной инфекции. Всего по состоянию на 5 сентября, если верить официальной статистике, известно о 39460 случаях.

COVID-19 признали причиной еще восьми летальных исходов. Таким, в список жертв пандемии в Рязанской области внесли 973 человека. На самом же деле с коронавирусом связано гораздо больше смертей (подробнее).

По последним данным, в больницах продолжают находиться 605 человек с COVID-19. В тяжелом состоянии 75 пациентов, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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