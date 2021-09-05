Пьяный водитель SsangYong устроил массовое ДТП в центре Рязани

ДТП случилось в центре Рязани примерно в 23:53. Фото: vk.com/voditelrzn62 | Илья Радучич

4 сентября в 23:53 в центре Рязани случилась серьезная авария с участием трех автомобилей. У дома 58 на улице Чапаева столкнулись SsangYong Kyron, Kia Spectra и Renault Logan.

По предварительной информации областного УМВД, виновником ДТП стал 28-летний рязанец, управлявший SsangYong. Он сел за руль пьяным и не справился с управлением (как пишут в соцсетях, выехал на встречную полосу). При освидетельствовании прибор показал шестикратное превышение допустимого уровне алкоголя в выдыхаемом воздухе, а именно 1,085 мг/л.

Медицинская помощь в результате понадобилась двум людям. 21-летнему водителю Kia и 33-летнему пассажиру Renault.