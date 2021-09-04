Московские рязанцы хотят открыть на родине филиал инженерной академии

Вуз располагается в центре столицы почти на берегу Москвы-реки

Рязанское землячество, созданное в Москве еще в прошлом столетии, встретилось с руководством Рязанской области. Губернатору Николаю Любимову представили проект открытия в Рязани филиала Российской инженерной академии. Он мог бы помочь инициативам Рязанского инновационного научно-технического центра, придав им федеральный статус.

В ответ губернатор попросил московских рязанцев помочь в привлечении инвестиций и популяризации местных народных промыслов на различных фестивалях.