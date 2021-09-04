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Общество4 сентября 2021 10:28

Московские рязанцы хотят открыть на родине филиал инженерной академии

Презентацию проекта землячество, созданное в столице, показало властям региона
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Вуз располагается в центре столицы почти на берегу Москвы-реки

Вуз располагается в центре столицы почти на берегу Москвы-реки

Рязанское землячество, созданное в Москве еще в прошлом столетии, встретилось с руководством Рязанской области. Губернатору Николаю Любимову представили проект открытия в Рязани филиала Российской инженерной академии. Он мог бы помочь инициативам Рязанского инновационного научно-технического центра, придав им федеральный статус.

В ответ губернатор попросил московских рязанцев помочь в привлечении инвестиций и популяризации местных народных промыслов на различных фестивалях.