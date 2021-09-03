Работники АО «Русская кожа» пожаловались прокурорам на загрязненный воздух.
Прокуратура во главе с первым заместителем прокурора Рязанской области Никитой Зубко приехала на АО «Русская кожа».
Сотрудники ведомства встретились с работников предприятия, которые рассказали им о своих проблемах. В частности, заводчане пожаловались на плохую работу управляющей компании дома №7 по улице Пугачева, о разбитой дороге по улице Коломенской, ведущей к детскому саду №128, захламлении мусором двора у дома №16 к.1 по улице Костычева и многое другое. Ряд обращений касался состояния атмосферного воздуха в Рязани.
Сотрудники областной прокуратуры побывали на одном из крупнейших предприятий Рязани.
Ранее рабочие завода уж обращались во многие инстанции, но проблемы практически не решились.
Прокурорские работники приняли письменные заявления, а потом прогулялись по заводу, осмотрели производственные цеха, изучили условия труда, ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!