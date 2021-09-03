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Общество3 сентября 2021 21:46

Работники АО «Русская кожа» пожаловались прокурорам на загрязненный воздух

Сотрудники областной прокуратуры побывали на одном из крупнейших предприятий Рязани
Источник:kp.ru
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Работники АО «Русская кожа» пожаловались прокурорам на загрязненный воздух.

Работники АО «Русская кожа» пожаловались прокурорам на загрязненный воздух.

Прокуратура во главе с первым заместителем прокурора Рязанской области Никитой Зубко приехала на АО «Русская кожа».

Сотрудники ведомства встретились с работников предприятия, которые рассказали им о своих проблемах. В частности, заводчане пожаловались на плохую работу управляющей компании дома №7 по улице Пугачева, о разбитой дороге по улице Коломенской, ведущей к детскому саду №128, захламлении мусором двора у дома №16 к.1 по улице Костычева и многое другое. Ряд обращений касался состояния атмосферного воздуха в Рязани.

Сотрудники областной прокуратуры побывали на одном из крупнейших предприятий Рязани.

Сотрудники областной прокуратуры побывали на одном из крупнейших предприятий Рязани.

Ранее рабочие завода уж обращались во многие инстанции, но проблемы практически не решились.

Прокурорские работники приняли письменные заявления, а потом прогулялись по заводу, осмотрели производственные цеха, изучили условия труда, ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции.

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