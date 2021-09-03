Работники АО «Русская кожа» пожаловались прокурорам на загрязненный воздух.

Прокуратура во главе с первым заместителем прокурора Рязанской области Никитой Зубко приехала на АО «Русская кожа».

Сотрудники ведомства встретились с работников предприятия, которые рассказали им о своих проблемах. В частности, заводчане пожаловались на плохую работу управляющей компании дома №7 по улице Пугачева, о разбитой дороге по улице Коломенской, ведущей к детскому саду №128, захламлении мусором двора у дома №16 к.1 по улице Костычева и многое другое. Ряд обращений касался состояния атмосферного воздуха в Рязани.

Сотрудники областной прокуратуры побывали на одном из крупнейших предприятий Рязани.

Ранее рабочие завода уж обращались во многие инстанции, но проблемы практически не решились.

Прокурорские работники приняли письменные заявления, а потом прогулялись по заводу, осмотрели производственные цеха, изучили условия труда, ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции.

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