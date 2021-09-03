Вокруг школы №8 в Рязани устанавливают новый забор, чтобы обезопасить детей

Вокруг школы №8 устанавливают новый забор.

Вокруг школы №8, расположенной на проезде Щедрина, устанавливают новое ограждение. Делают это власти ради безопасности школьников, а деньги на все работы выделили из областного бюджета.

Глава Рязани Юлия Рокотянская и депутат Рязанской городской Думы Александр Сидоров побывали на месте и оценили качество работ.

Несмотря на то, что из-за торжественных линеек работы подрядчик временно приостанавливал, установка ограждения идет в соответствии с графиком.

Депутаты остались довольны ходом работ.

В настоящее время рабочие смонтировали большую часть металлических секций, ставят опоры. Срок окончания контракта – 21 сентября, но работу планируют завершить раньше.

Кроме того, депутаты обсудили вопросы дальнейшего благоустройства территории школы, в частности, ремонта тротуара вдоль нового забора и установки вазонов с цветами.