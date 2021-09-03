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Общество3 сентября 2021 18:20

Ученики рязанской школы вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть на уроки

У школьников есть и другой вариант – пройти в обход по разбитой тропинки вдоль припаркованных машин
Источник:kp.ru
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Ученики рязанской школы вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть на уроки.

Ученики рязанской школы вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть на уроки.

Рязанские школьники чтобы попасть на уроки вынуждены перепрыгивать через заборы. Есть другой вариант, идти в обход по разбитой тропинке вдоль припаркованных машин. Речь идет о школе №73, расположенной по адресу: улица Кальная, 17.

Видео поделилась рязанка с ником ylinka_tok в сообществе «Подслушано Рязань».

«Эту страну не победить. Есть вот такая калитка, но ее закрыли. Поэтому нужно обходить по вот такой прекрасной дорожке, ну или вот так перелазить», - прокомментировала женщина.

В комментариях подписчики откликнулись и подтвердили, что в школе №73 подобное каждый год практикуется, «для безопасности выхода наших детей с территории школы».

Прыжок к знаниям: школьники перелетают через заборы, чтобы попасть на урок
Источник: Подслушано Рязань.

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