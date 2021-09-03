Ученики рязанской школы вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть на уроки.

Рязанские школьники чтобы попасть на уроки вынуждены перепрыгивать через заборы. Есть другой вариант, идти в обход по разбитой тропинке вдоль припаркованных машин. Речь идет о школе №73, расположенной по адресу: улица Кальная, 17.

Видео поделилась рязанка с ником ylinka_tok в сообществе «Подслушано Рязань».

«Эту страну не победить. Есть вот такая калитка, но ее закрыли. Поэтому нужно обходить по вот такой прекрасной дорожке, ну или вот так перелазить», - прокомментировала женщина.

В комментариях подписчики откликнулись и подтвердили, что в школе №73 подобное каждый год практикуется, «для безопасности выхода наших детей с территории школы».

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