Дожди и ветер. Опубликован прогноз для Рязанской области на выходные

Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 4-6 сентября. В первую очередь обращают на себя внимание дожди и ветер.

Так, в субботу осадки выпадут во многих районах. Ночью местами умеренный дождь, днем небольшой. Ожидаются осадки и в воскресенье.

Ветер в течение обоих выходных северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха также почти аналогичная: +3…+8 ночью и +9…+14 днем в субботу, +2…+7 и +9…+14 в воскресенье.

В понедельник в светлое время суток температуру пока прогнозируют аналогичную, а вот ночью станет еще холоднее – до +1 по области.