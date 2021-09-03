Николай Любимов: «В каждом уголке нашей области дети должны получать качественные знания»

1 сентября секретарь регионального отделения партии, губернатор Николай Любимов обратился к ученикам, их родителям и учителям на торжественной линейке в школе №47 города Рязани, посвященной Дню знаний.

«Сегодня в школах создаются все необходимые условия для получения современного качественного образования. Это одна из главных задач, поставленная президентом России. Огромная работа ведется в рамках национальных проектов», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что уже строятся новая школа на 1 100 мест в микрорайоне Кальное, учреждение образование в Сасове.

«В городе Рязани есть потребность в строительстве 12 новых школ, и мы обязательно справимся с этой задачей. Нам нужно, чтобы дети учились в комфортных условиях, а педагоги могли пользоваться всеми техническими возможностями, которые представляет современный мир. В каждом уголке нашей области дети должны получать качественные знания. Развитие сферы образования остается приоритетной задачей», – сказал Николай Любимов.

В 2021 году при подготовке к новому учебному году в Рязанской области было отремонтировано рекордное количество школ – 100, в них были выполнены плановые работы. Косметический ремонт проведен во всех образовательных учреждениях. Приведено в порядок 7 спортзалов, 3 школьные площадки получили современное спортивное оснащение.Закупается высокотехнологичное оборудование для проведения базовых уроков и дополнительных занятий, продолжается переоснащение школьных столовых.

«В рамках исполнения инициативы президента Российской Федерации в ближайшие 5 лет будет проведен капитальный ремонт всех зданий школ региона, которые в этом нуждаются», – отметилНиколай Любимов.

В этот же день губернатор встретился с председателемкомитета Государственной Думы по бюджету и налогам, депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым. Парламентарий обратился с просьбой ускорить строительство школы в Сасове.

«Нам удалось с таким трудом перенести сроки строительства на два года. Очень хотелось бы, чтобы те богатые традиции, которые сложились в этой школе, ожили как можно раньше. Если есть возможность, нужно ускориться, но не в ущерб качеству», – сказал Андрей Макаров

По мнению Николая Любимова, задача выполнимая, строителям будет оказана необходимая поддержка.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 1 экз. Дата изготовления 03.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»