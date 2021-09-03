С начала года в рязанских лесах потерялись 15 человек

С начала 2021 года в лесах Рязанской области пропали 15 человек. Больше всего потерявшихся людей в Спасском и Клепиковском районах. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сколько из пропавших в итоге нашли, в ведомстве не сообщили, но напомнили о правилах, которые нужно соблюдать, отправляясь в лес:

- взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. Использовать GPS-трекеры и средства экстренной связи. Если потерялись – вызывать помощь, но экономить заряд аккумулятора;

- одеться ярко! В камуфляже человека трудно найти;

- взять запас еды, воды, теплую одежду, аптечку и лекарства, которые вы постоянно принимаете;

- не выпускать из поля зрения детей. Хорошо, если у ребенка будет свисток;

- предупредить родственников или соседей, что пошли в лес.

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