«Софком Кредит» прикрывался известным банком и вытягивал из рязанцев деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компанию ООО «Софком Кредит» привлекли в Рязани к административной ответственности за введение потребителя в заблуждение. Об этом сообщил региональное управление Роспотребнадзора.

Установлено, что потребителям после заявки на кредит на сайте «Сравни.ру» поступали звонки из ООО «Софком Кредит». Предприимчивые коммерсанты, представляясь сотрудниками отделения «Совкомбанка», сообщали об одобрении кредита, который можно получить по месту нахождения офиса. Фактически же потребителей приглашали в ООО «Софком Кредит».

Далее, для подтверждения платежеспособности и для получения кредита, клиенту нужно было внести наличные деньги. При этом человека уверяли, что вся внесенная сумма в будущем пойдет в счет погашения кредита.

«В дальнейшем первоначально внесенные деньги потребителям не возвращались, а заемные деньги - не предоставлялись. Фактически с потребителями заключался договор бытового подряда на информационные услуги, который носит формальный характер», - говорится в сообщении.

По факту намеренного введения в заблуждение, на ООО «Софком Кредит» наложили административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Важно! ООО «Софком Кредит» статусом финансовой организации не обладает, в реестрах участников финансового рынка Банка России не состоит, то есть выдавать кредитные деньги не вправе. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Софком Кредит» является брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.

Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу.

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